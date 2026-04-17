Côte d’Ivoire : les échanges avec l’UE évalués à 5 027 milliards FCFA entre 2020 et 2025

La Côte d’Ivoire et l’Union européenne maintiennent des échanges soutenus. Sur la période 2020‑2025, ces flux ont atteint en moyenne 5 027 milliards FCFA, avec un excédent ivoirien d’environ 959 milliards FCFA, a indiqué le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

Ces chiffres ont été présentés lors de l’ouverture de la 9e session du dialogue de partenariat Côte d’Ivoire‑Union européenne, consacrée aux thématiques de la paix, de la sécurité et du climat des affaires. Le chef du gouvernement a fourni un état des lieux chiffré et des éléments sur l’orientation de la coopération bilatérale.

Robert Beugré Mambé a rappelé que l’accord de partenariat économique intérimaire facilite l’accès des produits ivoiriens au marché européen et contribue significativement à la part de l’UE dans le commerce extérieur du pays. Il a par ailleurs qualifié l’Union européenne d’investisseur majeur, notamment dans la modernisation d’infrastructures et la création d’emplois.

Chiffres, confiance et axes de coopération

Le Premier ministre a mis l’accent sur le caractère équilibré des relations entre Abidjan et Bruxelles, affirmant l’absence de rapport de supériorité et soulignant la clarté des engagements réciproques prévus par les accords.

Répondant aux rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux qui décrivent la Côte d’Ivoire comme dépendante, il a nié toute servitude et insisté sur la réciprocité des partenariats, rappelant la capacité du pays à défendre ses intérêts dans les négociations.

La coopération dépasse le seul volet commercial : elle intègre un partenariat sécuritaire comprenant un appui matériel, la livraison d’équipements et des actions de formation destinées aux forces ivoiriennes, destinées à renforcer la stabilité face aux menaces terroristes régionales.

Sur le plan économique, l’Union européenne figure parmi les principaux bailleurs et investisseurs ; les initiatives communes visent à moderniser les infrastructures, soutenir l’activité économique et favoriser la création d’emplois durables, en particulier pour les jeunes.

Lors de son intervention, le chef du gouvernement a évoqué l’élargissement des priorités de la coopération vers l’énergie, la lutte contre le changement climatique, la gouvernance, l’innovation, le financement du développement et le renforcement du capital humain.

Il a indiqué que ces volets requièrent des mécanismes de coordination entre experts ivoiriens et partenaires européens.

Le solde commercial positif de près de 959 milliards FCFA, a‑t‑il rappelé, illustre le rôle de l’UE comme débouché principal pour une part importante des exportations ivoiriennes