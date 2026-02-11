Côte d’Ivoire : le prix du ciment reste plafonné à 85 000 FCFA la tonne

En Côte d’Ivoire, le Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC) a confirmé mardi que le prix du ciment 42.5 N demeure fixé à 85 000 FCFA la tonne, soit une baisse de 7 000 FCFA par rapport au tarif précédent de 92 000 FCFA, en vigueur depuis le 26 décembre 2024.

Lors d’une conférence de presse à Abidjan-Plateau, le Dr Ranie-Didice Bah-Koné, secrétaire exécutive du CNLVC, a rappelé que le ciment reste le principal produit non alimentaire soumis au plafonnement des prix en Côte d’Ivoire. « Globalement, les prix de ces produits manufacturés de grande consommation respectent les plafonds fixés par les arrêtés », a-t-elle précisé.

Le taux de respect des prix réglementés atteint 95 % sur le territoire ivoirien. Les commerçants qui enfreignent ces règles s’exposent à des sanctions financières, administratives et judiciaires.

