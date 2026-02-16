Côte d’Ivoire : le prix bord champ maintenu à 2 800 F CFA malgré les tensions

En pleine zone de turbulences, la filière café-cacao tente de garder le cap. Face aux tensions sur la commercialisation et aux inquiétudes croissantes des producteurs en Côte d’Ivoire, le Conseil du Café-Cacao a décidé de monter au créneau.

Dans un communiqué publié lundi 16 février 2026, le régulateur a annoncé le maintien du prix d’achat bord champ du cacao à 2 800 F CFA le kilogramme sur toute l’étendue du territoire. Cette décision concerne la campagne principale 2025-2026 et restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2026. Malgré la conjoncture difficile, le prix garanti ne bouge pas. Un signal fort adressé aux producteurs, dont les revenus sont directement menacés par les perturbations actuelles du marché.

Le Conseil rappelle par ailleurs que la réglementation encadre strictement les transactions. Le délai légal maximum pour le paiement intégral des produits livrés est fixé à un mois à compter de la date effective de livraison. Une disposition destinée à protéger les producteurs contre les retards de paiement, fréquents en période de tension et particulièrement pénalisants en milieu rural.

L’institution met également en garde les opérateurs : tout manquement au respect du prix minimum garanti ou du délai légal de paiement expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Un avertissement clair, alors que des dysfonctionnements ont été signalés sur le terrain.

Dans la foulée, le régulateur appelle les producteurs à dénoncer systématiquement les cas de non-respect du prix ou de retard de paiement auprès de ses services et des autorités administratives compétentes. Objectif : faire appliquer la loi avec rigueur et restaurer la fluidité dans la filière.

Ce maintien du prix intervient dans un contexte international défavorable. Ces dernières semaines, les cours mondiaux du cacao ont reculé. Le 30 janvier, les prix à New York sont repassés sous le seuil des 4 000 dollars la tonne, accentuant la pression sur les exportateurs.