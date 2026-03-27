Côte d’Ivoire : le PNUD scelle un partenariat quinquennal pour soutenir la transformation économique

La Côte d’Ivoire et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont officialisé, le 25 mars 2026 à Abidjan, un nouveau cadre de coopération pour la période 2026-2030 visant à accélérer la transformation économique, renforcer l’inclusion sociale et améliorer la résilience face aux risques climatiques, avec des objectifs chiffrés tels que la création de plus de 100 000 emplois et l’élargissement de l’accès à l’énergie propre.

L’accord a été signé par Souleymane Diarrassouba, ministre du Plan et du Développement, et Blerta Cela, représentante résidente du PNUD en Côte d’Ivoire. Le programme de coopération s’inscrit explicitement dans la continuité du Plan national de développement adopté en Conseil des ministres en février 2026 et se veut aligné sur les priorités stratégiques définies au niveau gouvernemental, en lien avec la vision présidentielle pour une nation prospère et solidaire.

Les autorités ivoiriennes et l’agence onusienne ont présenté trois axes prioritaires : la transformation structurelle de l’économie par l’innovation et la digitalisation, l’élargissement de l’accès aux opportunités économiques et aux services essentiels pour les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables, et le renforcement des capacités nationales pour faire face aux effets du changement climatique et aux catastrophes.

Axes opérationnels, cibles et modalités de mise en œuvre

Sur le plan opérationnel, le PNUD structure son intervention autour de deux axes principaux. Le premier consiste en la modernisation des services publics par le déploiement de solutions numériques destinées à rapprocher l’administration des citoyens et à renforcer la confiance dans l’action publique. Le deuxième axe vise à soutenir une croissance inclusive et résiliente, avec un accent sur le développement du tissu entrepreneurial et la création d’emplois, y compris dans les secteurs de l’économie verte et bleue.

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Le programme prévoit un engagement concret en faveur de l’emploi : l’institution onusienne indique accompagner la création de plus de 100 000 emplois sur la période 2026-2030. Parallèlement, des initiatives seront mises en place pour élargir l’accès à l’énergie propre et soutenir les entreprises locales, avec des mesures destinées à favoriser l’inclusion économique des femmes et des jeunes.

Dans le domaine environnemental, le document mentionne des actions pour protéger « des millions de personnes » contre les risques climatiques et sécuritaires, restaurer les écosystèmes forestiers et mobiliser des financements significatifs pour le climat. Les autorités insistent sur la nécessité d’articuler ces interventions avec des approches intégrées combinant gouvernance, développement local, paix et climat.

Le nouveau cadre de coopération s’appuie sur plusieurs décennies d’intervention du PNUD en Côte d’Ivoire et vise à renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques notamment par le renforcement des capacités à l’échelle locale. Le document a été publié le 26 mars 2026.