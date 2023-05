Côte d’ivoire: le pasteur Wilfried Zahui réagit après la descente de la police dans son église

- Publicité-

Alors que les instruments de son église ont été récemment confisqués par les forces de l’ordre pour nuisance sonore, le pasteur Wilfied Zahui a enfin brisé le silence dans un communiqué rendu public ce mardi.

En pleine veillée de prière il y a quelques jours, les forces de l’ordre ont fait une descente de manière inattendue dans les locaux de l’église dirigée par le pasteur Wilfried Zahui, située à Angré. Les policiers ont confisqué tout le matériel de sonorisation en raison de nuisances sonores. Quelques jours plus tard, le pasteur Wilfried Zahui vient de clarifier la situation dans un un communiqué à travers lequel, il a également présenté ses excuses.

« Suite à notre interpellation ce matin aux environs de 1 heure en pleine veillée par la police nationale de Côte d’Ivoire pour nuisance sonore, nous produisons ce communiqué afin de présenter au gouvernement ivoirien, notamment à la police nationale de Côte d’Ivoire, nos sincères excuses pour non-respect des normes sonores« , a déclaré le pasteur.

Il a également présenté ses excuses aux riverains du quartier et des alentours pour la gêne et la perturbation causées par ces nuisances sonores. Le pasteur Wilfried Zahui a assuré qu’il prendrait des mesures immédiates pour réduire, voire éradiquer, tout risque de nuisance sonore à l’avenir. Il s’est engagé à respecter les normes en termes de nuisance sonore du pays et à les appliquer de manière adéquate, afin de favoriser une meilleure cohabitation et une entente parfaite entre les habitants, frères et fils d’un même pays.

Le pasteur a également tenu à rassurer la population en invitant à s’abstenir de toute propagande faisant état de la fermeture de l’église. Il a affirmé que la veillée s’était bien déroulée, malgré l’absence de sonorisation, et que l’église restait ouverte et accessible.

