Côte d’Ivoire : le Groupe NSIA nomme Léonce Yac directeur général de sa nouvelle holding financière

Le groupe NSIA a officialisé, le 16 mars 2026, la création de NSIA Holding Financière et la nomination de Léonce Yacé au poste de directeur général de cette nouvelle entité chargée du pilotage des activités bancaires et financières du groupe à l’échelle régionale. Issue d’une réorganisation stratégique initiée en 2025, cette structure centralisée regroupe plusieurs filiales bancaires et entités spécialisées afin d’homogénéiser la gouvernance opérationnelle et de renforcer la supervision prudentielle des activités du pôle financier.

Selon les communiqués diffusés par le groupe, la mise en place de NSIA Holding Financière répond à la nécessité d’adapter l’organisation du groupe à un environnement financier ouest-africain de plus en plus régulé et concurrentiel. La holding est présentée comme le centre de coordination des politiques commerciales, de gestion des risques et de conformité pour l’ensemble des filiales bancaires réunies sous sa tutelle.

La nouvelle structure bancaire regroupe les implantations de NSIA en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal et en Guinée. Elle englobe également les activités de marché et de gestion d’actifs via NSIA Capital (société de gestion et d’intermédiation, SGI) et NSIA Asset Management (société de gestion d’organisme, SGO), indiquant une concentration des métiers financiers au sein d’une même entité de pilotage.

Nomination des dirigeants et architecture duale du groupe

Léonce Yacé, jusqu’ici directeur général de NSIA Banque Côte d’Ivoire, a été désigné pour conduire les travaux de convergence des activités bancaires. Le groupe précise que ses responsabilités incluront la coordination stratégique des réseaux bancaires, l’harmonisation des pratiques de gestion et la supervision du développement des activités sur les marchés régionaux. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur la composition de l’équipe dirigeante au sein de la holding financière ni sur l’agenda opérationnel précis de la transition.

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Parallèlement à la holding financière, NSIA a structuré son pôle assurance autour de NSIA Holding Assurances, confiée à Dominique Diagou Ehilé. Cette entité rassemble les activités d’assurance du groupe dans douze pays et intègre également Manzi Re, le réassureur créé récemment par le groupe. La mise en place de deux holdings distinctes — l’une pour la banque et les services financiers, l’autre pour l’assurance — formalise une séparation des métiers au sein du groupe.

Les responsables du groupe ont souligné la dimension institutionnelle de cette réorganisation, visant selon eux à clarifier les responsabilités prudentielles et opérationnelles entre les différents métiers. Le processus de rapprochement des filiales bancaires sous NSIA Holding Financière s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation systémique initiée en 2025.