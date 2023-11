Côte d’Ivoire: le GPS alerte sur l’arrestation programmée de Guillaume Soro à Istanbul

- Publicité-

Dans la matinée de ce vendredi 03 novembre 2023, le responsable de la Communication du mouvement politique GPS a alerté sur l’arrestation programmée de leur leader Guillaume Kigbafori Soro.

Selon Moussa Touré, un commando serait « présent à Instanbul pour kidnapper Guillaume Kigbafori Soro ». « Selon des informations concordantes, une escouade de policiers ivoiriens dirigée par la procureure générale près la Cour d’appel d’Abidjan, Mme Nayé Henriette épouse Sori, est actuellement en Turquie pour procéder à l’enlèvement et à l’extradition de M. Guillaume Kigbafori Soro », lit-on dans le communiqué.

Le responsable de la Communication de GPS, l’arrestation de Guillaume Kigbafori Soro serait prévue pour ce jour même, à 11h 35 (heure de Turquie), à l’aéroport international d’Istanbul.

Le mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS) « condamne fermement cette opération illégale et arbitraire, qui constitue une violation flagrante du droit international et des droits de l’homme ».

Ancien Premier ministre et ancien Président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro est en exil depuis quelques années déjà. En 2021, il avait été condamné par contumace, à la prison à vie. Lui et 19 de ses proches étaient accusés pour « complot », « tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat » et « diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations ».