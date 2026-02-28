Côte d’Ivoire : Le gouvernement lance des réformes pour améliorer l’environnement des affaires

La Côte d’Ivoire a attiré sur la dernière décennie des flux d’investissements directs étrangers (IDE) en forte hausse, multipliant par huit les montants reçus entre 2014 et 2024 pour atteindre 3,802 milliards USD, selon une note du cabinet Afrika Forward. Ce bond place le pays en tête des destinations de l’Afrique de l’Ouest en 2024 et intervient dans un contexte où les IDE mondiaux ont progressé modérément, tandis que le continent africain a vu ses flux augmenter de 83% sur la même période.

La Côte d’Ivoire a attiré sur la dernière décennie des flux d’investissements directs étrangers (IDE) en forte hausse, multipliant par huit les montants reçus entre 2014 et 2024 pour atteindre 3,802 milliards USD, selon une note du cabinet Afrika Forward. Ce bond place le pays en tête des destinations de l’Afrique de l’Ouest en 2024 et intervient dans un contexte où les IDE mondiaux ont progressé modérément, tandis que le continent africain a vu ses flux augmenter de 83% sur la même période.

À l’échelle mondiale, les IDE sont passés de 1 403 milliards USD en 2014 à 1 508 milliards USD en 2024, avec un pic à 2 041 milliards USD en 2015. Sur le continent, la hausse de 53 à 97 milliards USD souligne un regain d’attractivité, mais les équilibres restent très concentrés régionalement. La Côte d’Ivoire figure parmi les rares pays ayant enregistré à la fois une progression nette des IDE et une augmentation sensible des investissements privés, lesquels sont passés de 2,2 milliards USD à 6,18 milliards USD sur la même décennie.

La structure de l’économie ivoirienne reste dominée par l’agriculture, l’industrie manufacturière et les services, mais les autorités poussent une diversification vers les secteurs minier et énergétique. Des réformes sectorielles — modernisation du cadastre minier, cadre légal pour les hydrocarbures et plans de développement des capacités électriques — visent à attirer des capitaux étrangers et nationaux. Le gisement Baleine dans les hydrocarbures et plusieurs chantiers énergétiques figurent parmi les projets susceptibles de modifier la matrice productive nationale.

Publicité

Cadre macroéconomique, financement et risques

Sur le plan macroéconomique, la Côte d’Ivoire affiche des indicateurs robustes : la Banque africaine de développement estime une croissance du PIB réel à 6,1% en 2024 et anticipe 6,3% pour 2025-2026. La gestion des finances publiques a commencé à se consolider, le déficit budgétaire étant ramené de 6,8% du PIB en 2022 à 5,2% en 2023, avec un objectif de 3% d’ici 2025. En janvier 2024, l’État a émis 2,6 milliards USD d’Eurobonds pour refinancer une partie de sa dette et améliorer les profils d’échéance.

Malgré ces progrès, le stock de dette publique restait élevé à 58,1% du PIB en 2023, majoritairement composé d’encours extérieurs. Les stress tests du FMI signalent une vulnérabilité en cas de chute des prix des matières premières, notamment du cacao, et la région subit par ailleurs une contraction des flux financiers nets, au plus bas depuis la crise de 2008-2009 selon l’institution. Les conditions de refinancement international sont devenues plus contraignantes, ce qui pèse sur la marge de manœuvre budgétaire.

La stabilité des prix contribue à la prévisibilité pour les entreprises : l’inflation est tombée à 3,5% en 2024 contre 4,4% en 2023, un niveau proche de la moyenne UEMOA mais au-dessus de la fourchette cible de la BCEAO. Sur le plan énergétique, la capacité installée nationale est estimée à 3 119 MW, troisième plus importante de l’espace UEMOA/CEDEAO après le Nigeria et le Ghana, position qui nourrit les projets industriels et d’exportation d’électricité.

Publicité

Parmi les chantiers institutionnels, le gouvernement met en avant des réformes de gouvernance et la lutte contre la corruption : la Côte d’Ivoire a progressé à l’indice de perception de la corruption, passant de la 87e à la 69e place en 2024, avec un score de 45 sur 100. Le renforcement des droits de propriété, la simplification de la fiscalité des entreprises et la modernisation des services administratifs figurent également parmi les mesures engagées