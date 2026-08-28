Côte d’Ivoire : le FILF 2026 mettra l’accent sur le financement des entrepreneures

La 7e édition du Forum international du leadership féminin (FILF) se tiendra les 10 et 11 décembre 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec un programme centré sur l’accès au financement, aux marchés et au leadership des entrepreneures africaines.

Présentée sous le thème « Les Bâtisseuses d’Économie », cette édition doit mettre l’accent sur les leviers jugés décisifs pour la croissance des entreprises portées par des femmes, notamment le financement, l’accompagnement technique et les débouchés commerciaux. Le lancement de cette 7e édition a eu lieu le 29 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, selon Abidjan.net.

Selon le programme officiel du forum, l’événement doit proposer des panels sur la Zone de libre-échange continentale africaine, le financement des PME féminines et la transformation agroalimentaire. Des masterclass sur l’exportation et le financement d’entreprise figurent aussi à l’agenda.

La Fondation SEPHIS inscrit ce rendez-vous dans le prolongement de son programme Women & Finance, destiné aux femmes dirigeantes de PME en Côte d’Ivoire. La fondation indique que ce dispositif a déjà permis d’octroyer 1,5 million d’euros de prêts, d’accompagner plus de 700 entrepreneures et de soutenir la création de plus de 300 emplois grâce à des partenariats bancaires.

Ce positionnement intervient alors que l’Alliance for Financial Inclusion relevait, dans une étude publiée le 17 décembre 2025, des obstacles structurels persistants à l’accès au financement des entreprises féminines dans le pays. Le programme officiel doit s’achever par la compétition « Pitch Your Business », la cérémonie de graduation Women & Finance et la remise des prix.