Côte d’Ivoire: le corps sans vie d’un homme retrouvé dans son champ

En Côte d’Ivoire, un homme a été retrouvé mort dans son champ à Ahorosso, un village du District communal de Bongouanou, le dimanche 9 juillet 2023.

Selon des sources médicales, l’homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC), a précisé l’oncle du défunt. « Le corps est à la morgue de Bongouanou et les obsèques sont prévues vendredi prochain », a-t-il poursuivi.

Cette précision familiale met fin aux rumeurs qui attribuaient sa mort à une communauté étrangère connue pour ses activités aurifères. Selon d’autres informations recueillies auprès des habitants du village, les policiers présents dans le village se sont également rendus dimanche sur le lieu du décès.

Rappelons que dans la sous-préfecture de Kouto, un jeune homme a été retrouvé pendu dimanche 15 mai 2022 aux alentours de l’école primaire du village. Les villageois ont retrouvé le corps suspendu à un bois de teck dans la soirée et ont alerté les autorités administratives, la gendarmerie de Boundiali et celle de Kouto et l’infirmier du village ».

Après examens médicaux et investigations, il semblerait qu’il s’agisse du corps d’un jeune homme de 25 ans et titulaire d’un BTS. Les causes de son acte qui a attristé sa famille et les habitants de la localité n’ont pas été révélées.

