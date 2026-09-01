Côte d’Ivoire : le chinois Xinyi Glass étudie un projet de 150 millions de dollars dans le vitrage automobile

Le Centre de promotion des investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI) a engagé, à Shanghai, des discussions avec le groupe chinois Xinyi Glass en vue d’un investissement estimé à 150 millions de dollars dans le vitrage automobile, a annoncé l’agence ivoirienne. Le projet porterait sur la construction d’une usine de pare-brise et de miroirs pour véhicules, qui serait la première unité du groupe en Afrique.

Acteur majeur mondial du secteur, Xinyi Glass Group envisagerait de faire de la Côte d’Ivoire sa porte d’entrée sur le continent africain, dans un projet qui s’inscrit dans la stratégie du CEPICI de diversifier le tissu industriel du pays et d’attirer des investissements à forte valeur ajoutée.

Le projet reste à un stade préliminaire. Une étude de marché approfondie est prévue en octobre 2026 pour en évaluer la faisabilité, notamment l’accès à l’énergie, au gaz ainsi qu’aux ressources minières nécessaires à la production du verre, telles que la silice et la dolomite, dont l’exploitation relève de la Société pour le développement minier de la Côte d’Ivoire (Sodemi).

Selon le CEPICI, dirigé par sa directrice générale Solange Amichia, cet investissement, s’il se concrétise, devrait générer des emplois locaux et favoriser le transfert de compétences et de technologies vers l’industrie ivoirienne.

Une étape dans le rapprochement économique avec la Chine

Cette prise de contact à Shanghai s’inscrit dans une série d’échanges engagés par le CEPICI avec des opérateurs chinois ces derniers mois. L’agence doit notamment accueillir à Abidjan, du 26 au 28 novembre 2026, un Forum économique Côte d’Ivoire-Chine destiné à transformer ces premiers contacts en projets d’investissement concrets.