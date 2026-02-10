Côte d’Ivoire : le bilan de l’accident sur l’axe San Pedro-Sassandra s’alourdit

En Côte d’Ivoire, le bilan de l’accident de la circulation survenu dimanche après-midi sur l’axe San Pedro–Sassandra, impliquant un camion de marchandises et un minicar de passagers, s’élève désormais à 19 morts, a annoncé le préfet de la région et du département de San Pedro, Ousmane Coulibaly, lors d’une visite aux blessés admis à l’hôpital général de San Pedro ce lundi 9 février 2026.

Selon le préfet, 17 corps ont été retrouvés et identifiés sur les lieux du drame, tandis que deux autres victimes sont décédées lors de leur évacuation vers l’hôpital. Accompagné d’une délégation comprenant notamment les deux secrétaires généraux de préfecture, le sous-préfet, le directeur régional de la santé et de la Couverture maladie universelle, ainsi que la maire de San Pedro et d’autres autorités locales, M. Coulibaly s’est enquêté de l’état de santé des trois blessés pris en charge à l’hôpital.

Parmi eux, un jeune identifié comme l’apprenti du minicar, selon ses parents présents sur place, se trouve dans un état critique et est actuellement en réanimation. Les deux autres blessés, le conducteur du camion et son assistant, appelé « convoyeur », reçoivent des soins au service des urgences.

Le préfet a rassuré les familles que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir une prise en charge optimale des blessés en vue de leur rétablissement. Concernant les circonstances de l’accident, le convoyeur du camion, Coulibaly Adama, a expliqué que leur véhicule se dirigeait vers San Pedro lorsque le minicar, surnommé « Massa », est arrivé en sens inverse et s’est brusquement déporté sur leur voie. Le chauffeur du camion aurait tenté d’éviter la collision, mais les deux véhicules sont entrés en choc avant de finir dans un ravin.