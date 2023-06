Côte d’ivoire: l’artiste Esaïe l’Original condamné à 6 mois de prison

- Publicité-

Impliqué dans un grave accident de la route qui a couté la vie à un jeune étudiant, l’artiste ivoirien connu sous le nom d’Esaïe l’Original a été fixé sur son sort ce jeudi à l’issue d’un procès.

Dans la nuit du samedi 3 juin au dimanche 4 juin dernier, le chanteur ivoirien de Zouglou, Esaïe l’Original, a été impliqué dans un tragique accident de circulation sur le chemin de retour de Yamoussoukro. Malheureusement, cet incident a entraîné la perte d’un jeune étudiant, Jean Eudes Ibo, et a blessé une autre étudiante, Tatiana Silvana Kouadio, qui est actuellement hospitalisée au CHU de Treichville.

L’artiste a comparu devant le tribunal de première instance de Toumodi lors d’un procès ouvert le jeudi 8 juin. Après avoir donné son récit de l’accident, Esaïe l’Original a été condamné à une peine de six mois de prison, dont cinq avec sursis ,et ce, à cause de la clémence des parents de la victime.

Répandue telle une trainée de poudre sur la toile, cette nouvelle a très vite suscité de vives réactions parmi les acteurs de la musique ivoirienne, en particulier ceux du milieu Zouglou et du coupé-décalé. A travers des messages de compassions, ces derniers ont adressé leur soutien à l’artiste zouglou qui traverse actuellement l’un des moments sombres de sa vie.

