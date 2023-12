Côte d’Ivoire: l’activiste Hassan Hayek arrêté pour une affaire d’escorte par des motards

Arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie nationale depuis le 29 novembre 2023, l’activste Hassan Hayek a été déféré devant le parquet ce vendredi 1 décembre 2023.

Hassan Hayek, connu en tant qu’activiste des réseaux sociaux et acteur social a été arrêté le 29 novembre 2023. Les faits qui lui sont reprochés remontent à un incident survenu lorsqu’il s’est retrouvé pris dans les embouteillages et a rencontré des motards de la gendarmerie.

Connaissant les agents, il a sollicité leur aide pour se sortir de cette situation, arguant d’un rendez-vous urgent. Sans autorisation officielle, les agents ont accepté de l’escorter. Cependant, Hayek a filmé cette assistance et l’a ensuite partagée sur les réseaux sociaux, suggérant qu’en raison de sa position influente, il bénéficiait d’un traitement spécial de la part des autorités.

Cette action a suscité une enquête de la gendarmerie en raison de possibles violations des règles et de l’image préjudiciable à l’institution. Lors de son interrogatoire, Hayek aurait adopté une attitude non coopérative, minimisant l’incident et se vantant de son influence pour sanctionner les responsables de la gendarmerie.

Cette attitude a exacerbé la situation, poussant la gendarmerie à solliciter l’intervention du procureur de la République. Alors que des efforts sont déployés pour atténuer les conséquences de cet incident, Hassan Hayek semble pour l’instant peu enclin à exprimer des regrets ou des excuses, ce qui a compliqué davantage la situation. Aux dernières nouvelles, Hassan Hayek est désormais libre de ses mouvements après sa présentation au parquet.