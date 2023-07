Côte d’Ivoire : la maison de l’humoriste Ramatoulaye submergée par l’eau (vidéo)

- Publicité-

Les fortes pluies qui ont eu lieu le samedi 22 juillet 2023 ont encore causé des dommages considérables à Abidjan. Malheureusement, la maison de l’humoriste Ramatoulaye Dj, située dans la ville de Bingerville a été complètement submergée par l’eau.

En effet, le célèbre humoriste ivoirien Amani Koffi Mathieu, plus connu sous le pseudonyme de Ramatoulaye a subi lourdement les conséquences de ces inondations. La toile a largement diffusé des photos et des vidéos des dégâts causés dans sa maison. Aussi, des internautes et acteurs du monde ont exprimé leur soutien à l’humoriste.

Par ailleurs, ce dimanche 23 juillet 2023, l’humoriste ivoirien n’a pas manqué de remercier toutes ces personnes qui l’ont soutenu de près ou de loin dans cette terrible épreuve. « Merci infiniment pour vos messages et appels depuis hier, Dieu vous bénisse vraiment » a-t-il publié sur ses réseaux sociaux.

- Publicité-

Enfin, il convient de souligner que ces derniers mois, le District d’Abidjan et plusieurs villes à l’intérieur de la Côte d’Ivoire ont été touchées par des inondations effrayantes. Bien que les autorités gouvernementales aient pris des mesures préventives, plus d’une trentaine de personnes ont déjà péri dans ces nombreuses inondations, selon une note d’information du gouvernement.

Articles similaires