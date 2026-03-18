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Côte d’Ivoire: la liste d’Emerse Faé pour le rassemblement de mars

À moins de trois mois de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a dévoilé une liste de 25 joueurs pour affronter la Corée du Sud et l’Écosse ce mois-ci. Deux rencontres amicales comptant pour la trêve internationale de mars.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Côte d’Ivoire: la liste d’Emerse Faé pour le rassemblement de mars
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À 85 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Emerse Faé affine ses choix. Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire a communiqué une liste de 25 joueurs pour deux rencontres amicales face à la Corée du Sud (28 mars) et à l’Écosse (31 mars). Principal fait marquant : la première convocation d’Elye Wahi. L’attaquant, formé en France, a choisi de défendre les couleurs ivoiriennes et intègre pour la première fois le groupe. Il sera accompagné de nouveaux visages comme Guéla Doué et Martial Godo, récompensés pour leurs performances en club ces derniers mois.

À l’inverse, l’absence de Nicolas Pépé se confirme, dans un contexte toujours tendu après ses récentes sorties médiatiques. En revanche, Simon Adingra effectue son retour, porté par ses bonnes prestations en club. Autour de cadres comme Franck Kessié, Seko Fofana ou Ibrahim Sangaré, ce groupe mêle expérience et jeunesse. Ces deux matches constitueront un test grandeur nature pour les Éléphants, bien décidés à peaufiner leurs automatismes avant le rendez-vous mondial.

La liste complète :

Gardiens : Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont

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Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Milieux : Séko Fofana, Franck Kessié, Parfait Guiagon, Christ Oulaï, Ibrahim Sangaré, Jean-Mickaël Seri

Attaquants : Simon Adingra, Amad Diallo, Yan Diomandé, Martial Godo, Evann Guessand, Bazoumana Touré, Bénie Traoré, Elye Wahi

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