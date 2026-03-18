Côte d’Ivoire: la liste d’Emerse Faé pour le rassemblement de mars

À 85 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Emerse Faé affine ses choix. Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire a communiqué une liste de 25 joueurs pour deux rencontres amicales face à la Corée du Sud (28 mars) et à l’Écosse (31 mars). Principal fait marquant : la première convocation d’Elye Wahi. L’attaquant, formé en France, a choisi de défendre les couleurs ivoiriennes et intègre pour la première fois le groupe. Il sera accompagné de nouveaux visages comme Guéla Doué et Martial Godo, récompensés pour leurs performances en club ces derniers mois.