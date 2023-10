Côte d’Ivoire: la liste de Jean-Louis Gasset face au Maroc et contre l’Afrique du Sud

La Côte d’ivoire affronte le Maroc et l’Afrique du Sud en mi-octobre prochain, en matchs amicaux. La liste des Eléphants retenus pour cette double confrontation a été dévoilée ce jeudi.

Dans un communiqué sur son site officiel ce jeudi, la Fédération ivoirienne de football a publié la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Jean-Louis Gasset pour le rassemblement d’octobre. Un groupe de 25 Eléphants, constitué de 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 9 attaquants.

Dans cette liste, on remarque la présence de Seko Fofana (Al-Nassr) et de Wilfried Zaha (Galatasaray), plus convoqués en sélection depuis septembre et novembre 2022 respectivement.

- Publicité-

En revanche, le gardien Sylvain Gbohouo (34 ans, 59 capes) et l’ailier gauche Gervinho (36 ans, 82 capes, 23 buts) ne disputeront pas les matchs de cette trêve internationale. Le premier paye son manque de compétition dans les jambes et le second est sans club depuis la fin de son contrat avec l’Aris Salonique en juillet dernier.

A noter que pour ce rassemblement d’octobre, la Côte d’ivoire livrera deux rencontres amicales. Les Ivoiriens défieront le Maroc le 14 octobre avant de se frotter à l’Afrique du Sud le 17 du même mois à Abidjan. Une double confrontation pour préparer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 démarrant en novembre, et se mettre dans le bain de la CAN 2023 organisée à domicile du 13 janvier au 11 février 2024.

La liste de la Côte d’ivoire: