Côte d’Ivoire : la France, la Chine et Singapour principaux investisseurs en 2025

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) a agréé pour 812,67 milliards de FCFA (environ 1,46 milliard de dollars) d’investissements pour l’année 2025, révélant une progression notable du financement national et un retour marqué des partenaires étrangers, parmi lesquels la France, la Chine et Singapour tiennent les premières places.

Plus de la moitié des capitaux agréés, soit 412,6 milliards FCFA (51 % du total), proviennent d’investisseurs ivoiriens. Ces fonds domestiques ont été orientés vers des activités jugées stratégiques : la fabrication de papier et de carton, le bâtiment et travaux publics, le génie civil, les transports terrestres, l’agroalimentaire et les industries extractives, traduisant une diversification de l’investissement privé local.

Le CEPICI, présenté comme le guichet unique de l’investissement en Côte d’Ivoire, interprète cette répartition comme le reflet d’un tissu entrepreneurial national en restructuration et d’une montée en puissance du capital privé dans la transformation productive du pays, selon la direction générale de l’agence.

Répartition par pays et secteurs : la France en tête, la Chine axée sur l’industrie, Singapour sur l’agro-industrie

Sur le plan international, la France occupe désormais la première place des investisseurs étrangers agréés avec 170,5 milliards FCFA, soit 21 % des projets validés. Les flux français se sont diversifiés : centres commerciaux, activités de manutention logistique, hôtellerie-restauration (notamment des projets liés au groupe Duval), élevage et télécommunications figurent parmi les destinations privilégiées des capitaux hexagonaux.

La Chine se positionne au deuxième rang avec 56,5 milliards FCFA, représentant 7 % du total. Fidèle à une stratégie axée sur l’industrialisation, les capitaux chinois ont soutenu des projets de production de matériaux minéraux, la construction d’unités industrielles dédiées notamment à la fabrication de carreaux, des entreprises pharmaceutiques, des établissements hôteliers et des unités de transformation alimentaire.

Singapour conserve sa place dans le top 3 avec 48,76 milliards FCFA, soit 6 % du volume agréé. Les investissements singapouriens se concentrent surtout sur l’agro-industrie, secteur jugé prioritaire pour la transformation locale des matières premières agricoles et la création de chaînes de valeur dans la région.

