Côte d’ivoire: la FIFA lève la suspension de Sylvain Gbohouo pour dopage

Suspendu en juin 2022 pour dopage, Sylvain Gbohouo retrouve ses gants et les terrains de foot. La FIFA a annoncé vendredi la suspension de l’ancien gardien de but ivoirien.

C’est dans doute une bonne nouvelle pour la Côte d’ivoire. Les Eléphants retrouvent leur gardien de but Sylvain Gbohouo. Suspendu par la FIFA en juin 2022 pour consommation de produit dopant, l’international a vu vendredi sa suspension levée par l’instance faîtière du football mondial. Une décision tant attendue par le joueur, qui pourra maintenant tourner la page sur cette période difficile et se concentrer sur son avenir footballistique.

La suspension de Sylvain Gbohouo🇨🇮 a pris fin aujourd'hui 23 juin 2023.



Il sera probablement dans le groupe des Commandos pour la #CAN2023 pic.twitter.com/QWmI5PYZoD — La Côte d’Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) June 23, 2023

Suspendu le 23 décembre 2021 en raison d’un test positif à une substance interdite (trimétazidine), le gardien de but ivoirien avait été par la suite condamnée par la commission de discipline de la FIFA qui a écarté le joueur Wolkite City FC de toute activité liée au football pendant 18 mois.

« En raison de la présence de la substance interdite dans son échantillon, le joueur a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 6 du Règlement antidopage de la FIFA, lu conjointement avec l’article 17 du Code disciplinaire de la FIFA. La période de suspension susmentionnée commence le 23 décembre 2021, date à laquelle le joueur a été suspendu provisoirement par le président de la Commission de Discipline de la FIFA. Conformément à l’article 30 du Règlement antidopage de la FIFA, la suspension couvre, entre autres, tous les types de matches, y compris les matches nationaux, internationaux, amicaux et officiels«, avait précisé l’instance faîtière du foot mondial.

FIFA Disciplinary Committee suspends Ivorian player Sylvain Gbohouo on grounds of doping: https://t.co/rA1HN4RTzB pic.twitter.com/b4hIMvScrP — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2022

De nouveau actif, Sylvain Ghohouo veut reprendre sa place en club et surtout en sélection où il a été surclassé par Badra Ali Sangaré. Alors que la Côte d’ivoire organise la CAN 2023 (reportée à 2024), l’ancien portier ivoirien ( 59 capes depuis 2014) espère contribuer au sacre des Eléphants, qui rêvent d’un troisième titre continental après 1992 et 2015.

🇨🇮 Sylvain Gbohouo – Côte d'Ivoire 🧤



Le meilleur gardien de la compétition! Des performances qui ont décroché le titre! #TotalAFCON | @FIFCI_tweet pic.twitter.com/C6REYIsbx3 — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 – FR (@caf_online_FR) June 12, 2021

