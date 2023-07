Côte d’Ivoire : la femme d’affaires Sabine Dié devant les tribunaux ?

- Publicité-

Yvidero et Sabine Dié se disputent une affaire de terrain, et comme si cela ne suffisait pas, une autre histoire sur la relation intime de la femme d’affaires avec un procureur révélée dans l’émission « Rien à cache » sur Radio Nostalgie par l’humoriste a créé encore plus de tension entre les deux femmes.

Récemment, une histoire assez incroyable sur un don de terrain est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’animatrice du »Yvidero Show » de NCI a fait la révélation que Sabine Dié l’aurait doublée. ‘’Elle m’a effectivement doublée. Je dirai même que j’ai été arnaquée par Sabine Dié. Je n’ai jamais demandé de terrain à Sabine Dié. C’est plutôt elle qui tenait absolument à m’offrir un terrain. Elle m’a dit d’annoncer à mon émission qu’elle m’a offert un terrain. Et, que le lendemain, elle me remettrait les papiers du terrain. Ce que j’ai fait lors de l’enregistrement de l’émission. Je l’ai même remerciée. Le lendemain, nous sommes allées ensemble à Grand-Bassam. Elle me montre un terrain de 400 mètres carrés. Elle me remet des papiers. Heureuse, je me mets à jubiler. Je fais même des photos sur le terrain. Par la suite, Sabine me dit que c’est juste pour la communication. Elle reprend les papiers. Je ne comprenais plus rien’’, explique-t-elle.

Cependant, Yvidero a répondu que Sabine Dié lui avait promis. ‘’Elle me dit qu’elle va m’offrir un terrain encore plus grand qui fait 1500 mètres carrés. Après une pause, on reprend la route. Une voie qui est presque non praticable. On arrive sur un lieu sur lequel il y a effectivement des lots. Sabine descend de la voiture. On la voit murmurer avec un monsieur qu’on a trouvé sur les lieux. Elle me fait appel. Et, de loin, elle me montre une forêt à perte de vue. Selon elle, c’est le terrain qu’elle m’offre qui s’y trouve. Cela, avant d’ajouter que ce terrain appartient aux Pygmées. Pour donc rentrer en possession de ce terrain, il faut demander la permission aux Pygmées’’.

De son côté, la patronne de DKS Immobilier nie tout et affirme n’avoir rien promis à Yvidero. “Je ne peux pas donner mon terrain de 17 millions à Yvidero. Je lui ai proposé un autre terrain. Alors si c’est cela que je l’ai doublée, alors, je l’ai doublée”, répond-elle.

Outre cette affaire de terrain, l’humoriste du web s’est confié sur la vie sentimentale de la femme d’affaires dans l’émission « Rien à cache » sur Radio Nostalgie. ‘’Un monsieur m’a appelé pour me dire qu’il veut passer dans mon émission, prétextant qu’il s’est fait arnaquer par Sabine Dié. Je lui ai répondu qu’il était impossible qu’il passe et j’ai directement contacté la dame. Déjà, elle m’avait fait un coup pour une affaire de terrain, mais je ne vais pas m’attarder là-dessus. Je l’ai donc appelée pour lui faire part des accusations du monsieur, et à l’issue des discussions, on a convenu qu’on se rendra chez le monsieur pour régler le conflit. Je lui ai proposé d’aller s’excuser auprès du monsieur. Dès qu’on arrive, elle s’est excusée en déclarant être en contact avec des autorités dont je préfère taire les noms. Elle a même dit au monsieur qu’elle sortait avec un procureur’’, souligne-t-elle.

Cette autre sortie d’Yvidero a littéralement irrité Sabine Dié, qui a lancé un ultimatum à l’humoriste du web dans une diffusion en direct sur Facebook, faute de quoi elle réglera son litige devant les tribunaux. ‘’Tu as dit que je sors avec un procureur, j’aimerais que tu me sortes son nom. Je ne connais pas le nombre des procureurs en Côte d’Ivoire, mais tu vas me sortir le nom du procureur avec qui j’ai eu une relation selon toi. Je te donne 24 heures’’, réagit-elle.

