Côte d’Ivoire: La chanteuse Teeyah annonce son départ de la RTI

Les téléspectateurs de la RTI ne verront plus désormais Teeyah aux commandes de l’émission « La grande Team ». La chanteuse vient d’annoncer son départ de la chaîne de télévision RTI dans un message sur sa page Facebook.

Chanteuse, danseuse et actrice franco ivoirienne, Teeyah fait partie du cercle restreint des artistes qui ont plusieurs cordes à leur arc. En plus de son talent de musicienne, la chanteuse connue pour son célèbre morceau « On dit quoi » en collaboration avec Kaysha, nourrit également de la passion pour l’univers des medias.

Pour ceux qui ne le savent pas, Teeyah en plus de sa casquette de chanteuse est une une excellente animatrice et présentatrice télé. Elle intervient sur la radio Fréquence2 et sur La 3 notamment dans l’émission à succès « La grande Team ». Après avoir fait ses preuves pendant plusieurs années, la nouvelle coach de l’émission de divertissement The Voice Kids Afrique Francophone se prépare déjà à aller explorer d’autres horizons.

En effet, dans une récente publication sur sa page Facebook, l’animatrice a annoncé son départ de la chaine RTI dans les prochains jours. « Nouvelle saison et plein de nouveautés. Je viens par ce post vous annoncer que vous ne m’entendrez pas cette année dans « le pti dej » sur Fréquence 2, ni dans « La grande Team » sur La 3. Je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j’ai eu la chance de collaborer et qui m’ont permise de GRANDIR. Je pense évidemment à Mariam COULIBALY, ma petite maman. Ainsi qu’à tous mes frères et sœurs Franck Bleu, Clentélex, Carlton, Yelo, Henrijo, Yves Boris, Jojo, Yann, Jipi et Roger Stephane. Je vous aime fort. À bientôt pour de nouvelles aventures« , a-t-elle révélé.

Même si Teeyah n’a pas pris le soin de dévoiler les raisons qui sous-tendent ce départ, les internautes ont vite fait de comprendre que la chanteuse voudrait se consacrer davantage à sa carrière de chanteuse. Pour rappel, le troisième album studio de Teeyah date de 2009. Intitulé Mise à nue, cet opus qui rassemble des invités de marques a connu un succès fulgurant notamment grâce au tube Bye bye en colaboration avec Fally Ipupa.