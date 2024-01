Côte – d’Ivoire: la billetterie de la CAN 2023 sujette à des cyberattaques

-Publicité-

Selon Clément Domingo, alias SaxX, « on peut acheter n’importe quel ticket de 10 000FCFA ou plus à seulement 10FCFA ». C’est la grosse révélation faite par le spécialiste sénégalais en cybersécurité qui traque les cybercriminels.

Pour les non-initiés, SaxX est un brillant hacker, très doué pour repérer les failles d’un logiciel ou d’un système et s’y introduire. De son vrai nom Clément Domingo, l’expert en cyberattaque vient de mettre en évidence les failles autour de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte-d’Ivoire.

« La billeterie de la CAN est bien sujette à des cyberattaques ! On peut acheter n’importe quel ticket de 10 000FCFA ou plus à seulement 10FCFA » a déclaré le hacker « éthique » sur sa page X. « En analysant d’autres mécanismes, j’ai aussi découvert d’autres vulnérabilités… Je le répète, des événements mondiaux comme la Coupe d’Afrique des Nations ne peuvent pas faire l’impasse sur la sécurité informatique des infrastructures ! !! #CAN2024 » a continuer l’expert avec à l’appui des captures d’écran d’achat en ligne de billets.

La billeterie de la CAN est bien sujette à des cyberattaques !



On peut acheter n'importe quel ticket de 10 000FCFA ou plus à seulement 10FCFA 🤯😬😬😬



Pour rappel, certaines personnes ont certainement achetés en masse des billets 🎟 en ligne (presque) gratuitement pour les… https://t.co/3btDVKZV5B pic.twitter.com/Rdo6GlA26f — S. A. X. X. (@_SaxX_) January 19, 2024

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Clément Domingo qui ne possède aucun diplôme en cybersécurité est un Franco-Sénégalais né à Dakar. Mais, la notoriété de l’expert autodidacte qui vit à Rennes a déjà dépassé les frontières de l’Hexagone. Il a déjà été classé parmi le Top 50 des personnes qui font le numérique en Afrique et dans le Top 20 des personnalités du monde cyber publié par Jeune Afrique.