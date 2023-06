Côte d’ivoire: Jean-Louis Gasset prévient les Eléphants après le naufrage en Zambie

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, n’a du tout pas aimé la prestation des Eléphants lors de la lourde défaite face à la Zambie (0-3) le weekend dernier. Et le technicien français a tenu à prévenir ses joueurs pour leur prochaine sortie.

Fessé, naufrage, déroute…, la presse ivoirienne n’a pas manqué d’adjectif pour qualifier la lourde défaite concédée par la Côte d’Ivoire en Zambie, le weekend dernier. Contre les Chipolopolos à Ndola, les Eléphants ont été massacrés sur le score de 3-0. Un gros revers pour la Selefanto qui dégringole à la deuxième place dans le groupe H, derrière son bourreau zambien qui s’accapare du fauteuil de leader.

Certes, cette contre-performance est sans conséquence pour la Côte d’ivoire, qualifiée d’office pour la Coupe d’Afrique en sa qualité de pays organisateur, mais cela ne rassure guère, à six mois du début de la compétition continentale. Un avis partagé par Jean-Louis Gasset qui n’a pas du tout aimé la prestation des siens face à leurs hôtes de la Zambie. Mais loin d’être alarmiste, le sélectionneur des Eléphants a précisé qu’il a encore quelques mois pour reconstruire une équipe compétitive.

« On a encore 6 mois devant nous », estime le technicien français, plein d’optimisme. Cependant, Jean-Louis Gasset fait un aveu d’échec dans le gros chantier qu’il a entamé depuis qu’il est à la tête de la sélection nationale ivoirienne. « A chaque rassemblement, des joueurs marquent des points et d’autres en perdent, mais c’est vrai que dans certains secteurs de jeu, on n’a pas trouvé la solution », a avoué l’ancien joueur de Montpellier.

Vainqueurs en 1992 et 2015, les Eléphants visent leur troisième sacre à la Coupe d’Afrique des nations. Un gros défi pour les Ivoiriens qui doivent hausser leur niveau avant le début du tournoi, a prévenu Jean-Louis Gasset. « Il nous faut travailler davantage. Le prochain rassemblement de septembre sera plus significatif », a-t-il fait savoir.

