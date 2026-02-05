Benin Web TV
Côte d’Ivoire – Incendie au marché de Songon Agban : 03 commerces détruits

En Côte d’Ivoire, un incendie dont l’origine reste à déterminer s’est déclaré mercredi 4 février 2026, vers 20 h, au marché de Songon Agban, détruisant trois commerces ainsi que d’importants stocks de marchandises, ont indiqué des sources sécuritaires.

Selon l’Agence Ivoirienne de Presse, les flammes sont parties d’un des boxes de vente avant de se propager rapidement aux structures voisines. Malgré l’intervention rapide des habitants et l’arrivée des secours, trois magasins ont été entièrement consumés.

D’après les premiers témoignages, le feu aurait pris de l’ampleur en raison de la présence de matériaux inflammables dans l’un des commerces touchés. Aucun décès n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants.

Les forces de sécurité se sont rendues sur place pour les constatations d’usage. Si un court-circuit électrique est souvent avancé dans ce type d’incident, une enquête officielle devra déterminer les causes exactes.

