Côte d’Ivoire : Ibrahim Cissé Bacongo défend le bilan de la modernisation d’Abidjan

Depuis plus de deux ans, le district autonome d’Abidjan mène une vaste politique de transformation urbaine visant à moderniser la capitale économique ivoirienne. Ces chantiers se traduisent toutefois par des décisions controversées — interdictions des vendeurs à la sauvette, lutte contre la mendicité et démolitions de secteurs informels — qui provoquent colère et incompréhension chez de nombreux résidents.

Interrogé par la presse hier, Ibrahim Cissé Bacongo, ministre gouverneur du district, a défendu le bilan de ces actions et annoncé la poursuite des initiatives pour réorganiser l’espace public. Parmi les projets affichés pour 2026 figurent le dégagement d’emprises afin d’améliorer la fluidité du trafic à Port‑Bouët, la remise en état des façades le long des artères principales et même la construction d’un grand aquarium urbain.

Pour accompagner l’interdiction des commerçants itinérants, l’administration prévoit d’installer des étals métalliques et couverts destinés à sédentariser ces activités. Selon le gouverneur, cette mesure permettra non seulement de régulariser les commerçants mais aussi d’élargir l’assiette fiscale et d’accroître les recettes publiques.

Sur le terrain, ces transformations ont un fort impact social : la fermeture d’espaces informels et les déplacements forcés soulèvent des inquiétudes quant aux moyens de subsistance des plus précaires et à la gestion des relogements.

Mobilisation et information des riverains

Les autorités défendent les démolitions de zones vulnérables comme une nécessité pour limiter les pertes humaines lors des saisons des pluies. La cellule en charge du suivi et de l’aménagement des quartiers précaires, coordonnée par Valérie Krapa Boa, indique que l’État a lancé des marchés publics pour un montant de 17,7 milliards de francs CFA et prévoit la construction de 30 124 logements.

Pour l’instant, les opérations d’abattage d’habitations informelles sont mises en pause. Les pouvoirs publics disent orienter leurs efforts vers une campagne d’information et de sensibilisation destinée aux occupants des zones à risque afin de préparer les étapes suivantes.