Côte d’Ivoire : hausse des violences basées sur le genre

La Côte d’Ivoire enregistre une hausse notable des signalements de violences basées sur le genre (VBG), avec 10 547 cas pris en charge en 2025 contre 9 607 en 2024, a indiqué Namizata Fofana épouse Binaté, conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, lors de la tribune « Tout savoir sur » du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), le mardi 3 mars 2026.

Pour Mme Fofana, cette augmentation reflète une libération de la parole des victimes et l’efficacité des dispositifs de protection mis en place par le gouvernement. Loin d’être une fatalité, elle traduit une meilleure organisation de la réponse étatique : chaque victime bénéficie désormais d’un parcours sécurisé, comprenant un accompagnement immédiat par des plateformes spécialisées, un dépôt de plainte assisté dans les commissariats et une prise en charge sanitaire et psychologique dans un délai critique de 72 heures pour les cas de viol. « Lorsqu’une femme est victime de violences, elle n’est plus seule. Elle est orientée, soignée et accompagnée jusqu’au bout de la procédure judiciaire », a assuré la conseillère technique.

Malgré la complexité de consolider les statistiques de condamnation à l’échelle nationale, le ministère garantit un suivi rigoureux de chaque dossier, transformant le signalement en acte de justice pour dissuader les auteurs. Le récent cas de féminicide à Abobo a été cité comme exemple de la détermination des autorités à ne laisser aucun crime impuni.

