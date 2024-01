Côte d’Ivoire: genou à terre, Molare fait sa demande en mariage à sa fiancée (vidéo)

- Publicité-

Molare fait une demande en mariage émouvante à l’élue de son cœur, sa fiancée Rafetna le lundi 25 décembre 2054, jour de son anniversaire.

Molare n’est plus un cœur à prendre. Le chanteur ivoirien et promoteur artistique a demandé sa femme en mariage alors qu’elle soufflait sur une bougie de plus.

La vidéo de cette demande en mariage montrant Molare genou à terre et tenant dans ses mains une boite rouge avec à l’intérieur, une somptueuse bague de fiançailles, a fait le tour des réseaux sociaux.

En plus de la demande en mariage, Molare a également offert un bouquet d’argent bien garni et des billets de banque comme cadeau d’anniversaire à sa femme. Ayo Loujah Rafetna a été vue en public pour la première fois en compagnie de Molare en 2023.

- Publicité-

Cette sortie a fait polémique en raison de son apparence qui lui donnait une allure de mineure. Par ailleurs, Molare a fait un droit de réponse au cours duquel, il affirmait que sa femme était âgée de 30 ans et non de 14 ans comme le pensait plus d’un.