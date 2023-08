Côte d’Ivoire : Gadji Celi pleure le décès de sa mère

Le chanteur ivoirien Gadji Celi a raconté avec émotion les souvenirs de sa mère décédée dont il est très attaché. Aussi, il a ressenti une grande douleur à l’annonce de son décès en octobre 2018, alors qu’il était en France.

En exil, le chanteur n’a pas pu assister aux funérailles de sa mère. Cette situation l’a profondément affligé, car il pense que perdre sa mère et ne pas avoir eu l’opportunité de lui dire un dernier adieu sont encore plus douloureux.

À son retour dans son pays d’origine, il s’est rendu discrètement au tombeau de sa mère pour se recueillir, exprimant ainsi tout son amour et son respect pour elle. « J’étais très proche de ma mère. Elle est malheureusement décédée en octobre 2018. Cela pendant que j’étais en France. Je n’ai pas pu effectuer le déplacement lors de ses obsèques. J’en ai eu très mal. Oui, c’est encore plus douloureux de perdre sa mère et de ne pas pouvoir être là pour lui dire un ultime au revoir. Ma douleur est très profonde. Car, j’aimais et j’aime beaucoup maman. À peine, je suis rentré au pays que je suis allé discrètement me recueillir sur la tombe de maman. Je l’ai fait également sur celle de mon père que j’ai perdu en 2008 ». A-t-il déclaré.

Par ailleurs, le chanteur ivoirien mentionne qu’il a fait une action similaire en hommage à son père, décédé en 2008, démontrant ainsi son profond attachement à ses parents disparus. Pour rappel, Gadji Céli, proche de Laurent Gbagbo avait décidé de s’exiler en France, où il poursuivait ses activités musicales. Néanmoins, il a pris la décision de retourner à la maison après avoir passé douze ans loin de la Côte d’Ivoire, son pays natal.

Notons que lors d’une conférence de presse organisée à l’acoustique, Gadji Celi a annoncé un concert inédit les 18 et 20 août 2023 à Abidjan.

