Côte d’Ivoire : Faycal OUZGANE, directeur général de Wafa Assurances, élu au bureau exécutif de la FANAF

Faycal Ouzgane a été élu membre du Bureau Exécutif de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) lors de la 50e assemblée générale organisée à Abidjan du 9 au 11 février 2025, a annoncé un communiqué publié le 13 février 2026 à 15h12. Directeur général de Wafa Assurances Côte d’Ivoire, M. Ouzgane rejoint ainsi les instances dirigeantes de l’organisation panafricaine qui rassemble des sociétés d’assurance opérant sous droit national africain.

Faycal Ouzgane a été élu membre du Bureau Exécutif de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) lors de la 50e assemblée générale organisée à Abidjan du 9 au 11 février 2025, a annoncé un communiqué publié le 13 février 2026 à 15h12. Directeur général de Wafa Assurances Côte d’Ivoire, M. Ouzgane rejoint ainsi les instances dirigeantes de l’organisation panafricaine qui rassemble des sociétés d’assurance opérant sous droit national africain.

L’élection de M. Ouzgane est l’une des décisions formelles prises au cours de cette session biennale de la FANAF, qui rassemblait des représentants de compagnies d’assurance, des délégués nationaux et des partenaires institutionnels. Le communiqué n’a pas précisé le poste exact occupé au sein du Bureau Exécutif ni la durée de son mandat, se contentant d’indiquer son intégration au sein de l’équipe de direction de la fédération.

Faycal Ouzgane exerce la fonction de directeur général de Wafa Assurances Côte d’Ivoire, filiale d’un groupe présent dans plusieurs pays d’Afrique. Le communiqué diffusé pour informer de son élection a été assorti de références à l’assemblée générale annuelle de la FANAF tenue à Abidjan, sans fournir d’autres éléments biographiques ou de précisions sur le vote ayant conduit à son accession au Bureau Exécutif.

Publicité

Contexte de l’élection à la 50e assemblée générale

La FANAF, décrite dans le communiqué comme une organisation panafricaine, tient régulièrement des assemblées générales auxquelles participent des dirigeants du secteur des assurances issus de différents États africains. Ces réunions servent traditionnellement à élire ou renouveler les instances dirigeantes, à aborder des questions sectorielles et à coordonner des actions entre sociétés d’assurance de droit national africain.

La 50e assemblée générale qui s’est tenue à Abidjan du 9 au 11 février 2025 a réuni les membres de la fédération pour ses travaux statutaires. Le communiqué relatif à l’élection de Faycal Ouzgane ne détaille pas l’ordre du jour complet de la session ni les résolutions éventuellement adoptées lors de ces trois jours de réunion.

Dans le texte publié par le service de communication, l’information principale mise en avant est l’élection de M. Ouzgane au sein du Bureau Exécutif de la FANAF, tandis que d’autres éléments pratiques attachés à la gouvernance interne de la fédération n’ont pas été précisés. Le document est qualifié de communiqué et a été rendu public le 13/02/26 à 15:12 selon la mention d’horodatage contenue dans la dépêche