Côte d’Ivoire: Emmanuelle Keita s’affiche dans une robe moulante (photos)

Après avoir publié des photos vêtues d’une robe moulante et somptueuse le lundi 14 août 2023, l’influenceuse Emmanuelle Keita a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux.

L’animatrice fait désormais sensation sur la scène après avoir enseigné la mode au chanteur ivoirien Debordo Leekunfa dans son programme Mood’e by EK. En se présentant dans une robe moulante, Emmanuelle Keita a encore une fois suscité le chagrin de ses admirateurs.

La jeune influenceuse a su allier style, glamour et simplicité lors d’une visite de travail dans sa nouvelle boutique de luxe, The Corsetery by EK. Emmanuelle Keita a suscité l’intérêt de sa communauté avec une couleur qui évoque le thème de son enseigne.

