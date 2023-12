Côte d’Ivoire : Emma Lohoues révèle son métier d’enfance

- Publicité-

L’animatrice et femme d’affaires ivoirienne Emma Lohoues a récemment révélé son métier de prédilection. C’était au cours d’une émission sur la chaîne française MCE.

Si ça ne tenait qu’à Emma Lohoues seule, ni les ivoiriens, ni les internautes n’allaient jamais la connaitre, ni entendre parler d’elle, à cause du métier qu’elle voulait faire. Mais grâce à son père, qui l’a dissuadé à changer de domaine, elle est devenue une célébrité aujourd’hui.

En effet, au cours de son passage sur l’émission « 100 Questions de la vie », diffusée sur la chaine de télévision française MCE, Emma Lohoues après avoir révélé que son fils Kobe est son plus grand bonheur, elle a aussi levé un coin de voile sur son métier de rêve. En réponse à la question des présentateurs : « quel est le métier que tu aurais fait si tu ne faisais pas ce que tu fais actuellement ? », Emma Lohoues a répondu sans langue de bois, « Psychologue ».

Elle a poursuivi en ajoutant : « j’ai toujours voulu être psychologue et papa m’a dit : ‘’Non, non, non. Vas faire communication tout ça après tu trouveras ta voie’’ ».

Dans la foulée, l’un des présentateurs a demandé à la femme d’affaires, pourquoi son père a-t-il refusé. « ’Je ne sais pas. Franchement, ça c’est une question qu’il faut que je lui pose », a répondu Emma.

Cependant, il faut noter que bien qu’Emma Lohoues n’ait pas pu embrasser cette profession, elle arrive quand même à aider ses proches par des conseils quand ses derniers sont dans le besoin. « Certains le disent, ah Emma, franchement faut que je te parle. Parce que toi, quand je te parle, tu m’écoutes, tu peux me guider. Et donc, je pense que je le fais un peu quand même dans les coulisses. Finalement, je pense que j’ai fait le métier que je voulais sans pour autant avoir des diplômes », conclut-elle.

Pour rappel, Emma Lohoues a été dévoilé au grand public grâce à son rôle d’actrice vedette du film du réalisateur ivoirien, Owell Brown. Et dès lors, les portes de la réussite ne cessent de s’ouvrir pour la fille de l’homme de Dieu, Eugène 1er. Par la suite, les réseaux sociaux font d’elle l’une des influenceuses les plus suivies. Puis, elle devient par la force des choses, animatrice et écrivaine. Sans occulter sa casquette de businesswoman avec son entreprise Empire 17.