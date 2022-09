Côte d’Ivoire: « Didi B le numéro 1 du rap ivoirien », Jojo le Barbu

Le rappeur Jojo Le Barbu a récemment désigné Didi B, du groupe Kiff No Beat comme étant le numéro un du rap en Côte d’Ivoire. Il l’a fait savoir sur la 3.

Depuis quelques temps, les rappeurs de la Côte d’Ivoire se battent jour et nuit pour accéder au fauteuil du G.O.A.T, c’est-à-dire le maitre du jeu, le meilleur de tous les temps. Ce qui les conduire parfois aux brises de bec à travers les clashs sur la toile.

Invité sur le plateau de l’émission Peopl’Emik, Jojo Le Barbu a laissé entendre que pour l’instant le fauteuil du G.O.A.T est occupé par Bassa Zéréhoué Diyilem, connu plus sous le pseudonyme de Didi B, membre du groupe Kiff No Beat. « Didi B, très gros bosseur, très bon rappeur. Je lui tire mon chapeau pour ce qu’il accomplit actuellement. Et puis, je lui souhaite bon vent », a affirmé le fils de Barbarita.

Cependant, il a clarifié qu’il n’y a pas de boss du rap ivoirien, car « ce n’est pas une entreprise ». « C’est un game. Actuellement, Didi B est le numéro un. Il n’y a pas d’animosité entre nous. Deux jours avant son concert, on a parlé. Il m’a dit « j’étais sur ta page pour prendre des photos pour pouvoir faire ta cover pour que tu viennes prester », a ajouté Jojo Le Barbu.

Par ailleurs, interpellé sur la raison pour laquelle le compagnon de Saraï D’hologne ne l’a pas invité à monter sur scène au cours de son concert qui s’est tenu, il y a environ un mois au Palais de la Culture de Treichville, Jojo Le Barbu a répondu qu’il n’y a pas un lien d’affinité entre eux. « Musicalement, je ne suis pas le petit de Didi B. Je suis très fort que Didi B, sauf que ça n’a pas encore tourné. C’est tout. Mais regardez, quand ça va venir vers moi, vous serez étonnés », s’est-il empressé de préciser.

Il faut noter que Didi B a démontré son grand talent en enchainant des concerts à guichet fermé.