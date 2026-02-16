Côte d’Ivoire : des échanges révélés entre la nièce du président Ouattara et Jeffrey Epstein

Les révélations liées à l’affaire Jeffrey Epstein concernent désormais la Côte d’Ivoire et mettent en lumière une personne de la famille du chef de l’État. Il s’agit de Nina Keita, identifiée comme la nièce du président Alassane Ouattara.

Nina Keita occupe la fonction de directrice générale adjointe au sein de Gestoci, la société publique ivoirienne chargée de la gestion des stocks pétroliers. Elle est également décrite comme une ancienne mannequin.

Selon des documents publiés par le département de la Justice des États-Unis, Nina Keita a correspondu pendant plusieurs années avec Jeffrey Epstein, l’homme d’affaires condamné en 2008 pour incitation à la prostitution de mineurs.

Informations issues des fichiers judiciaires américains

Les dossiers rendus publics par la Justice américaine indiquent que Nina Keita a facilité des déplacements d’Epstein à Abidjan. Ils mentionnent également qu’elle a organisé des rencontres entre l’homme d’affaires et des membres de l’exécutif ivoirien lors des années 2011 et 2012.

Par ailleurs, ces mêmes documents font état d’une mise en relation, en 2011 à Paris, entre Jeffrey Epstein et au moins une femme âgée de 25 ans. Les éléments contenus dans les fichiers établissent un lien de correspondance prolongée entre Nina Keita et Epstein et décrivent son rôle dans l’organisation de certains séjours et rencontres.