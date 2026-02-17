Côte d’Ivoire : découverte de Calao Sud, un important gisement d’hydrocarbure par ENI

Une importante découverte d’hydrocarbures a été annoncée au large des côtes ivoiriennes : le gisement, nommé Calao Sud, contient selon le groupe italien ENI des réserves évaluées à environ 1,4 milliard de barils en équivalent pétrole.

Cette trouvaille devrait permettre à la Côte d’Ivoire d’accroître significativement sa production annuelle d’hydrocarbures, en renforçant la présence du pays sur la carte des exploitations offshore ouest-africaines.

Le groupe pétrolier ENI, qui a dirigé les opérations d’exploration menant à cette découverte, est présenté comme l’acteur central de ce projet, impliquant des phases techniques et d’ingénierie majeures avant toute mise en production.

Retombées économiques, techniques et environnementales

Sur le plan économique, l’arrivée d’un gisement de cette envergure ouvre des perspectives de recettes pour l’État, d’investissements privés et de créations d’emplois liés aux travaux en mer et aux infrastructures à terre. La commercialisation du pétrole et du gaz issus de Calao Sud dépendra toutefois d’étapes cruciales : études complémentaires, développement d’installations offshore (plateformes, FPSO ou pipelines) et raccordements vers les marchés locaux ou internationaux.

Techniquement, l’exploitation exigera des expertises pointues et des moyens lourds pour forages, production et sécurité en mer. Des accords sur le contenu local, la sous-traitance et la formation pourraient aussi être négociés afin d’impliquer davantage d’acteurs ivoiriens dans les chantiers et les opérations quotidiennes.

Les autorités et les opérateurs seront également amenés à conduire des évaluations d’impact environnemental et à mettre en place des dispositifs de surveillance pour limiter les risques liés aux activités offshore. La gestion des émissions, la prévention des pollutions et la protection des écosystèmes marins figureront parmi les priorités durant les phases de développement.

