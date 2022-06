Côte d’Ivoire : ce jour où DJ Léwis s’est fait draguer par un homme dans son bar

Le chanteur ivoirien DJ Léwis était l’invité de life Week-end du vendredi 17 juin 2022. Dans la rubrique, 05 choses à savoir sur DJ Lewis, l’artiste a révélé avoir été dragué par un homme dans son bar.

DJ Lewis est un disc jockey ivoirien de coupé-décalé. Il s’est fait connaître dans les années 2005 dans le coupé décalé avec ses titres Grippe Aviaire et Kpangor. Mais Dj Léwis est aussi un entrepreneur qui a fait du chemin. Absent du showbiz ivoirien les cinq dernières années, DJ Léwis s’est consacré à son bar pour joindre les deux bouts.

Et c’est là qu’il s’est fait draguer par un homme qui se faisait passé pour une femme pour lui déclarer son amour et son admiration. De son côté, l’artiste ne savait pas qu’il avait à faire à un homme. En effet, la personne avec qui il communiquait au téléphone, avait une voix suave, qui faisait rêver le chanteur du couper décalé. C’est ainsi qu’après un bon, l’artiste décide alors de rencontrer cette personne qui lui faisait la cour et magnifiait sa réussite dans ses activités.

Même s’ils ne s’étaient jamais vu, DJ Lewis savait que la fille venait dans son bar et décide alors de faire connaissance. Le jour où il rencontre la fille, Léwis découvre que c’était un homme. Pour lui, il savait qu’il avait quelque chose qui clochait puisqu’il n’y a jamais de fumée sans feu. « Le gars, il venait chaque soir et se met au comptoir pour m’appeler, (…) Il était habillé en femme mais c’était un homme. Ses amis étaient à côté », a-t-il avoué sur leur rencontre.

Sur life week-end de ce vendredi, DJ Mewis a fait d’autres révélations croustillantes dont ses échecs dans l’entrepreneuriat et sa passion pour la peinture et les beaux arts.