Côte d’Ivoire: bonne nouvelle pour l’ancien sociétaire du FC Barcelone, Franck Kessié

- Publicité-

Le footballeur ivoirien, Franck Kessié, a accueilli son quatrième enfant. L’annonce a été faite dans l’après-midi du jeudi 19 octobre 2023.

Le célèbre footballeur ivoirien, Franck Kessié, et sa femme Sira sont de nouveau parents. Le couple a partagé un cliché de leur 4e enfant et a dévoilé son prénom. Il s’agit d’un petit garçon nommé Seven.

« Seven est à la maison », a partagé sa compagne Sira sur son compte Instagram. Une bonne nouvelle pour l’ancien sociétaire du FC Barcelone, qui essuie les critiques des supporters ivoiriens depuis le match amical contre l’Afrique du Sud (1-1).

Le footballeur, critiqué pour sa performance jugée décevante, peut maintenant se réjouir d’une nouvelle heureuse qui illumine sa vie personnelle. Il est à noter que Franck Yannick Kessié, né le 19 décembre 1996 à Ouaragahio, est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de milieu de terrain à Al-Ahli FC.