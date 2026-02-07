Côte d’Ivoire : Bilan du marché au 3e trimestre

Orange Côte d’Ivoire publie une newsletter qui dresse le bilan du troisième trimestre 2025 et présente les grandes tendances du secteur télécom pour 2026, en soulignant une croissance soutenue du marché ivoirien portée par l’explosion de l’internet fixe et mobile et par le lancement d’Orange Sat, une offre Internet par satellite destinée aux zones rurales et enclavées.

Selon l’opérateur, le troisième trimestre 2025 témoigne d’une dynamique commerciale positive en Côte d’Ivoire, avec des progressions marquées sur les segments clés que sont le mobile, la data, les infrastructures et le Mobile Money. Orange met en avant une position dominante sur ces marchés, résultat d’investissements continus et d’une stratégie axée sur l’expansion de la couverture et l’amélioration des services numériques.

La publication met également en lumière les efforts financiers et opérationnels déployés par Orange pour accompagner la transformation numérique du pays. Au cœur de cette démarche figure Orange Sat, présenté comme une solution visant à réduire la fracture numérique en apportant un accès Internet là où les réseaux filaires et mobiles sont peu fiables ou inexistants.

Perspectives technologiques et investissements

La newsletter propose une lecture des évolutions à suivre dans le secteur télécom pour l’année 2026. L’opérateur identifie plusieurs axes structurants : la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans les services et la gestion des réseaux, l’ouverture croissante des infrastructures via des approches d’open networking, le déploiement plus avancé de la 5G et le développement d’écosystèmes numériques intégrés et intelligents. Ces tendances sont présentées comme des leviers susceptibles d’influer sur l’offre commerciale et sur les modèles d’investissement.

Sur le plan des investissements, Orange souligne son engagement financier pour renforcer les capacités d’infrastructure et soutenir les nouveaux services. Les précisions publiées insistent sur la nécessité d’adapter les réseaux à des usages de plus en plus gourmands en bande passante et en faible latence, notamment pour les applications professionnelles et l’essor des services digitaux grand public.

Le volet inclusion numérique occupe une place importante dans la communication de l’opérateur. Orange Sat est décrit comme une réponse technologique aux contraintes d’accès rencontrées dans certaines zones rurales et isolées, en complétant l’offre des réseaux terrestres afin d’améliorer la disponibilité et la résilience de la connectivité.

La newsletter d’Orange Côte d’Ivoire est mise en ligne sur le site de Sika Finance : https://www.sikafinance.com/docs/NL-ORANGE%20CI-JANVIER.pdf