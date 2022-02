Côte d’Ivoire: arrestation du chef de gang des agresseurs des conducteurs des « taxis Yango » à Yopougon

La police ivoirienne a annoncé ce jeudi, l’arrestation du chef de gang des agresseurs des conducteurs des « taxis Yango » à Yopougon et ses deux complices.

Le présumé agresseur des conducteurs Yango à Yopougon camp militaire, a été interpellé le 3 février 2022, aux environs de 19 heures, par les agents de la Police du 36ème arrondissement de Koumassi. Apres ses aveux, ce chef de gang et auteur de plusieurs forfaits, dit se nommer I.B.D. L’interpellation de ce redoutable malfrat fait suite à la plainte du responsable de la cellule de formation des chauffeurs de cette entreprise de transport, le sieur S. domicilié à Koumassi.

I.B. D et ses deux complices, F.Z et B ont pour mode opératoire de commander de façon régulière le taxi. Une fois celui-ci en mouvement, ils dirigent le conducteur vers le camp militaire pour l’agresser. Ils dépouillent alors le chauffeur de toute la recette sous la menace d’armes blanches. Conduits au parquet de Yopougon le 7 février 2022, ils répondront de leurs actes.

Lundi 7 février, la police ivoirienne a annoncé l’arrestation des meurtriers d’un opérateur économique libanais interpellés. En effet, le samedi 29 janvier dernier, sur l’axe Man Biankouma, un opérateur économique libanais et son conducteur ont été attaqués par des bandits. Ils venaient de faire un retrait de 25 millions à la banque. L’opérateur économique a été abattu par les bandits et le conducteur blessé. Ses assaillants ont été mis aux arrêts et seront conduits devant la justice, a déclaré le police.