Côte d’Ivoire : Amadou Koné inspecte les sites de remblayage illégal sur la lagune

En Côte d’Ivoire, le ministre des Transports et des Affaires Maritimes, Amadou Koné, a effectué mercredi 11 février 2026 une visite de contrôle sur la lagune d’Abidjan, accompagné de son ministre délégué aux Affaires Maritimes, Célestin Serey Doh. À bord d’une embarcation, ils ont parcouru plusieurs zones où le remblayage illégal menace l’écosystème lagunaire.

Cette opération intervient face à la multiplication des occupations anarchiques et des travaux non autorisés. Malgré la suspension du remblayage décrétée par l’État en 2023, des terres et gravats continuent d’être déversés dans la lagune, réduisant les plans d’eau et fragilisant les écosystèmes. Les voies naturelles d’écoulement sont obstruées, augmentant les risques d’inondation et compromettant la navigation.

Au cours de la mission, le ministre a rencontré les chefferies villageoises de M’Pouto et d’Abatta pour sensibiliser les populations locales et rappeler le cadre légal. « Le domaine lagunaire est un patrimoine national. Il ne peut être occupé ni modifié en dehors du cadre légal », a souligné Amadou Koné.

