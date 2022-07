Côte d’Ivoire – Afrique du Sud: Ouattara et Ramaphosa signent 06 nouveaux accords

En visite en Afrique du Sud ce vendredi, le président Ivoirien Alassane Ouattara a été reçu à Pretoria, par son hôte, Cyril Rampahosa, avec qui, il a signé six (06) accords de coopération bilatérale.

Les relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud sont au beau fixe. Après la visite d’Etat d’il y a quelques mois du président Rampahosa à Abidjan, son homologue ivoirien s’est rendu dans la capitale sud-africaine ce vendredi 22 juillet 2022. Alassane Ouattara qui s’est fait accompagner de quelques personnalités de son gouvernement, a évoqué avec son hôte, « les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale, qui est déjà exemplaire ».

Six accords portant notamment, sur le développement social et l’inclusion sociale, la coopération économique et les transports, ont été signés, selon la présidence ivoirienne. « La signature de six nouveaux accords contribuera à la dynamisation des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud », a réagi M. Ouattara.

Ces accords viennent s’ajouter à neuf précédents accords signés en décembre 2021 à Abidjan, lors de la visite d’État du président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Au pays de Nelson Mandela, Alassane Ouattara a été élevé dans l’Ordre de l’Afrique du Sud. « Je remercie infiniment le Président Ramaphosa pour le grand honneur qu’il m’a fait en m’élevant dans l’Ordre de l’Afrique du Sud, la plus haute distinction sud-africaine », a-t-il déclaré. « Cette distinction est une nouvelle expression de l’estime réciproque, de la fraternité et de l’excellence des relations entre nos deux pays et nos deux peuples ».