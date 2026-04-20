Côte d’Ivoire : AFG Holding et Montage Gold signent une convention de crédit

Ce vendredi 17 avril 2026, AFG Holding et Montage Gold ont signé une convention de crédit de 31,5 milliards de FCFA (environ 56 millions de dollars) octroyée par deux banques filiales du groupe AFG, destinée à financer le développement et l’exploration du projet aurifère Koné, en Côte d’Ivoire, dont l’entrée en production est programmée pour la fin de l’année 2026.

Le prêt, formalisé dans le cadre d’une convention tripartite, positionne AFG Holding comme contributeur local au montage financier de ce projet minier d’envergure. La signature s’est déroulée en présence de Koné Dossongui, président d’Atlantic Group, et de Martino De Ciccio, directeur général de Montage Gold. Les deux banques impliquées sont présentées comme des filiales majeures du groupe AFG engagées dans le soutien aux industries minières de leurs pays respectifs.

Situé dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire, le gisement Koné repose sur une assise technique et économique présentée comme robuste : une durée de vie estimée à 16 ans, une capacité de production annuelle supérieure à 300 000 onces d’or sur les huit premières années, et une emprise minière d’environ 1 776 km². Le projet prévoit une usine de lixiviation d’une capacité de traitement de 11,0 millions de tonnes par an, conçue pour valoriser les minerais de faible teneur.

Retombées économiques, emploi et engagements locaux

Les promoteurs estiment que la mise en exploitation du site devrait augmenter la production aurifère nationale d’environ 20 % et créer des retombées économiques notables pour les zones d’implantation. Pendant la phase de construction et d’exploration, plus de 3 000 emplois directs ont été générés, et les porteurs du projet annoncent des perspectives d’emploi à plus long terme pour la phase d’exploitation.

Les communications officielles insistent sur la volonté d’intégrer un contenu local significatif, en favorisant la sous-traitance nationale et des partenariats techniques avec des entreprises locales. Montage Gold met en avant une approche qualifiée de « gagnant‑gagnant » avec les parties prenantes locales, axée sur des retombées économiques et communautaires.

Sur le plan environnemental et social, le communiqué précise que le projet se déroule dans le respect des normes applicables, sans toutefois détailler les mesures spécifiques de gestion environnementale ou les dispositifs de suivi communautaire. Les documents de communication mentionnent la conformité aux standards en vigueur et un engagement en matière d’impact social.

AFG Holding, la branche financière d’Atlantic Group, est décrite comme un acteur multisectoriel présent depuis près de quarante ans en Afrique, opérant dans la banque, l’assurance et la microfinance et actif dans une quinzaine de pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale, d’Afrique de l’Est et dans l’océan Indien.

Montage Gold Corp., société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MAU), a pour objectif de devenir un producteur aurifère majeur en Afrique, avec le projet Koné comme projet phare. L’étude de faisabilité actualisée de 2024, citée dans le communiqué, confirme les principaux paramètres techniques et économiques du projet, qui, selon Montage Gold, progresse dans le respect du budget et en avance sur le calendrier, avec une première coulée d’or prévue au quatrième trimestre 2026.