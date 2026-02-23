Côte d’Ivoire : affrontement entre communautés fait un mort et de nombreux dégâts

En Côte d’Ivoire, un affrontement entre jeunes de communautés différentes a éclaté samedi 21 février 2026 à Bagohouo, localité située à 28 km de Duekoué, dans la région du Guémon, faisant un mort et provoquant d’importants dégâts matériels.

Selon des sources locales cité par l’Agence Ivoirienne de Presse, la bagarre a commencé lorsqu’une motocyclette appartenant à un jeune allogène a été saisie par deux habitants de la localité et cachée chez Jocelyn B., 29 ans. Après plusieurs tentatives infructueuses pour récupérer son engin, le propriétaire a fait appel à des membres de sa communauté. Ceux-ci se sont rendus au domicile de Jocelyn B., armés de gourdins, et une rixe a éclaté. Gravement blessé, Jocelyn est décédé au centre de santé le plus proche.

En représailles, des proches du défunt ont attaqué des membres de la communauté dont serait issu le présumé auteur de la mort, ciblant des personnes directement ou indirectement liées à l’incident. Le sous-préfet de Bagohouo, Marius Foulé Bénibégo Kouamé, et le chef de canton, Étienne Diéhi Dessiéhi, sont intervenus avec la gendarmerie et les sapeurs pour rétablir le calme.

