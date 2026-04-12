Côte d’Ivoire : absent au 80e anniversaire du PDCI, le PPA-CI se défend

La célébration du 80e anniversaire du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a été marquée, au-delà des discours et des invités, par l’absence remarquée du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo. Alors que certains observateurs ont vu dans ce retrait le signe d’un refroidissement des relations entre alliés, le porte-parole adjoint du PPA-CI avance une explication administrative : le parti n’aurait pas reçu, ou n’aurait pas lu, l’invitation transmise par le PDCI-RDA.

Lors de la cérémonie officielle réunissant des cadres et figures de la scène politique ivoirienne, l’absence du PPA-CI a alimenté les commentaires. Jean-Gervais Tchéïdé, secrétaire général et porte-parole adjoint du PPA-CI, a déclaré n’avoir « pas connaissance d’avoir reçu un courrier de la part du PDCI-RDA ». Selon lui, l’invitation n’aurait pas été identifiée à temps par le service qui a réceptionné le courrier.

Le responsable du PPA-CI explique que l’existence de l’invitation est apparue seulement après la publication d’un accusé de réception. « L’agent réceptionniste ne l’a pas lu pour en apprécier la teneur et l’urgence », a-t-il ajouté, refusant de nourrir la polémique et invitant l’opinion publique à se référer aux explications officielles du parti. Il a par ailleurs rappelé que, malgré cet incident, le PDCI-RDA et le PPA-CI restent des alliés.

Rapprochements récents, dissensions sur la suite

Le PPA-CI et le PDCI-RDA s’étaient rapprochés dans la perspective de l’élection présidentielle d’octobre 2025. À l’appel à l’unité lancé par Laurent Gbagbo, les deux formations ont signé un accord politique visant à faire front commun pour réclamer une présidentielle inclusive et la réintégration de personnalités comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam sur les listes électorales. C’est dans ce cadre que le Front Commun a été constitué pour porter les actions concertées des deux partis.

Ce front a été à l’origine de plusieurs manifestations et marches de protestation. Toutefois, certaines figures de l’opposition n’ont pas adhéré pleinement à cette dynamique collective : Simone Ehivet Gbagbo et Charles Blé Goudé n’ont pas rejoint le Front, tandis que le FPI de Pascal Affi N’Guessan s’est abstenu d’adhérer formellement tout en s’associant ponctuellement à certaines actions.

La coopération entre le PDCI-RDA et le PPA-CI a été mise à l’épreuve par des divergences stratégiques autour des élections législatives de décembre 2025. Alors que les deux partis avaient opté pour un boycott commun de la présidentielle, ils se sont séparés sur la conduite à tenir pour les législatives : le PDCI-RDA a choisi de participer aux scrutins, considérant qu’il était crucial d’être représenté à l’Assemblée nationale, alors que le PPA-CI préconisait le boycott. Tidjane Thiam avait, dans un message public, mis en garde contre le risque que le boycott n’offre un avantage au parti au pouvoir, le RHDP, et ne conduise à une monopolisation des institutions.

Depuis cette divergence, les liens entre les deux formations ont connu un certain éloignement et des positions distinctes se sont affichées sur les échéances électorales.