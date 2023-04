Côte d’ivoire: à 41 ans, Konnie Toure se mari enfin avec Abdoufata Cho Mahama (vidéo)

- Publicité-

À l’âge de 41 ans, Konnie Touré, la célèbre animatrice ivoirienne, a finalement trouvé l’amour et s’est mariée avec Abdoufata Cho Mahamadou, un Taekwondoiste âgé de 33 ans. La cérémonie s’est déroulée ce jeudi 27 avril 2023 à la mosquée de la Riviera Golf en Côte d’Ivoire.

Konnie Touré n’est plus un cœur à prendre. L’animatrice connue pour son émission populaire « Life Week-end » a officiellement quitté son statut de célibataire ce jeudi. La présentatrice s’est mariée au Taekwoindoiste de 33 ans, Abdoufata Cho Mahamadou à la mosquée de la Riviera Golf.

Sur les images relayées par le média First Mag, Konnie Touré s’est affichée très sublime dans une robe droite blanche traditionnelle accompagnée d’un voile en dentelle, alors qu’elle tenait une fleur en main. Son époux Abdoufata Cho Mahamadou était tout aussi élégant dans une tenue traditionnelle de couleur blanche.

Le mariage de Konnie Toure est survenu après de longues années durant lesquelles elle a fait face à de nombreuses critiques acerbes en raison de son statut de célibataire. Cependant, l’animatrice accomplie, également cinéaste, a su maintenir une attitude noble et résolue, en gardant la tête haute malgré les épreuves, et en demeurant confiante en ses convictions profondes. La persévérance et la détermination de Konnie Toure ont finalement été récompensées, comme en témoigne son mariage avec Abdoufata Cho Mahama, un Taekwoindoiste émérite âgé de 33 ans.

À travers ce mariage, Konnie Touré a prouvé que l’amour peut arriver à tout âge et que chacun peut trouver son âme sœur, peu importe le temps que cela peut prendre. Félicitations à Konnie Touré et Abdoufata Cho Mahamadou pour leur union et leur amour.

