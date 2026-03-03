Côte d’Ivoire : 400 milliards FCFA mobilisés à travers une nouvelle émission obligataire en 2026

L’État de Côte d’Ivoire a lancé sa première émission obligataire par appel public à l’épargne pour l’année 2026, pour un montant global de 400 milliards de FCFA. L’opération se décline en deux tranches : « TPCI 5,85 % 2026-2033 » et « TPCI 6,00 % 2026-2036 ».

Selon le Trésor public, la première tranche, d’un volume de 250 milliards de FCFA, affiche un taux d’intérêt de 5,85 % sur une maturité de sept ans. La seconde, d’un montant de 150 milliards de FCFA, propose un rendement de 6,00 % sur dix ans.

À travers cette opération, les autorités entendent à la fois optimiser la gestion de la dette publique, notamment via des échanges d’échéances prévues entre le 11 février et le 31 juillet 2026 et mobiliser des ressources pour financer les investissements inscrits au budget 2026. Le prix unitaire de l’obligation est fixé à 10 000 FCFA. La période de souscription court du 24 février au 9 mars 2026 inclus, avec la possibilité d’un ajustement par l’émetteur, après avis de l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA).

L’emprunt est ouvert aux personnes physiques et morales résidant dans l’Union monétaire ouest-africaine, notamment les banques, compagnies d’assurances, investisseurs institutionnels et particuliers. Le remboursement s’effectuera par amortissement annuel constant, avec un différé de deux ans pour la tranche à sept ans et de trois ans pour celle à dix ans. Les titres bénéficient de la garantie souveraine de l’État, via le compte du Trésor public logé à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).