Côte d’Ivoire : 03 individus arrêtés avec dix bœufs présumés volés

En Côte d’Ivoire, les éléments du commissariat de police de Bonoua ont procédé, lundi 23 février 2026, à l’arrestation de trois individus circulant dans un camion transportant dix bœufs, au niveau du rond-point du village communal de Samo.

D’après une source policière, le véhicule a été intercepté aux environs de 3 heures du matin dans le cadre d’un contrôle de routine. À son bord se trouvaient un boucher togolais âgé de 42 ans, un apprenti chauffeur ivoirien de 22 ans ainsi que le conducteur du camion.

Conduits au commissariat pour des vérifications, les mis en cause ont admis, au cours de leur audition, avoir dérobé les animaux durant la nuit à Kakoukro, une localité relevant de la sous-préfecture d’Adiaké, selon la police.

Alertés, des éleveurs se sont rendus au commissariat munis de plaintes préalablement déposées auprès des services de police et de gendarmerie de la région.