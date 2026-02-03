Côte d’Ivoire : 02 dirigeants d’organisations de producteurs de cacao incarcérés

Le secrétaire général du Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d’Ivoire (SYNAP-CI), Koné Moussa, et le président de l’Association nationale des producteurs de café-cacao de Côte d’Ivoire (ANAPROCI), Kanga Koffi, ont été placés sous mandat de dépôt, le lundi 2 janvier 2026, à l’issue de plusieurs heures d’audition à la brigade de recherche de la gendarmerie du Plateau.

Selon des sources judiciaires, leur interpellation s’est faite sur instruction du procureur de la République, Brahima Koné, dans le cadre d’une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse déposée le 22 janvier par le directeur général du Conseil du café-cacao, Koné Brahima Yves. Les deux responsables syndicaux doivent être présentés ce mardi au procureur de la République près la Cour d’appel du Plateau, pour la poursuite de la procédure judiciaire.

Le SYNAP-CI, basé à Abidjan et dirigé par Koné Moussa, est une organisation professionnelle œuvrant à la défense des producteurs de café-cacao, notamment à travers la revendication d’une revalorisation des prix au bord champ, d’une meilleure commercialisation des produits et de la mise en place d’une interprofession.

