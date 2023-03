Costa Titch: le rappeur sud-africain « s’effondre » et meurt en plein concert (vidéo)

Le rappeur sud-africain Costa Titch s’est effondré en plein concert le samedi 11 mars 2023 au soir dans la banlieue de Johannesburg.

Costa Titch, figure de la scène rap en Afrique du Sud est décédé samedi dernier alors qu’il se produisait en concert. La cause du décès n’a pas encore été établie et une autopsie est prévue pour en savoir plus selon AFP.

Dans des vidéos du concert largement partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir clairement le rappeur blanc, micro à la main, s’écroulé une première fois, semblant faire une simple chute. Mais Costa Titch ne s’arête pas. Le rappeur se lève et continue à chanter avant de s’effondre une nouvelle fois un peu plus loin sur scène. Ensuite, les vidéos montrent les artistes se produisant avec lui se précipiter alors pour le ramasser.

En video quedó registrado el momento en el que rapero y bailarín Costa Titch colapsó en medio de su presentación en el festival Ultra South Africa, en el Expo Center de Nasrec, Johannesburgo. Todavía no se han establecido las causas del fallecimiento.



La mort du rappeur sud-africain Costa Tsobanoglou alias Costa Titch survient un mois après l’assassinat en Afrique du Sud, du rappeur Kiernan Forbes ou AKA. Il avait été abattu par deux hommes à la sortie d’un restaurant à Durban (sud-est).

Très connu pour son titre amapiano «Big Flexa», qui a enregistré 45 millions de vues sur Youtube, Costa Titch avait récemment sorti un remix avec le rappeur et producteur américano-sénégalais Akon. A l’annonce de sa mort, un flot d’hommages a inondé les réseaux sociaux ce dimanche.