Corruption en Afrique: le Bénin mieux classé que la Côte d’Ivoire et le Nigeria dans l’IPC 2025

Cet indice, référence mondiale pour mesurer la perception de la corruption dans le secteur public, classe 182 pays et territoires sur la base de données issues d’expertises et d’enquêtes spécialisées.



Selon les données disponibles, le Bénin obtient 45 points sur 100 sur l’échelle de l’indice pour 2025, un score inchangé par rapport à l’année précédente. Ce résultat place le pays au 70ᵉ rang mondial, ce qui le positionne également parmi les pays africains les mieux notés dans la perception de l’intégrité du secteur public.



À l’inverse, plusieurs économies majeures du continent se situent à des rangs plus bas dans le classement :

La Côte d’Ivoire enregistre une baisse de son score, passant de 45/100 en 2024 à 43/100 en 2025, et se retrouve au 76ᵉ rang mondial, derrière le Bénin.



Le Nigeria, première économie d’Afrique, est classé au 142ᵉ rang mondial, avec un score perçu de 26/100, reflétant une stagnation selon Transparency International.



Dans le contexte continental, le Bénin s’inscrit près du top 10 africain en matière de perception de la corruption, aux côtés de pays comme les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda et Maurice, qui occupent les premières places du continent.



L’Indice de perception de la corruption ne mesure pas objectivement la corruption réelle, mais reflète la perception de l’intégrité du secteur public, un élément pris en compte par les partenaires internationaux, investisseurs et institutions qui évaluent le climat de gouvernance d’un pays.



La meilleure position relative du Bénin par rapport à la Côte d’Ivoire et au Nigeria dans l’IPC 2025 peut être interprétée comme un indicateur de stabilité institutionnelle et de progrès constant en matière de gouvernance publique, même si des défis subsistent pour renforcer davantage les mécanismes de transparence et de reddition des comptes.

