Coronavirus au Togo: le gouvernement allège les mesures restrictives à l’aéroport de Lomé

Le gouvernement togolais a procédé à l’allègement des mesures restrictives imposées à l’aéroport de Lomé. Cette démarche des autorités togolaises vise à améliorer la situation sanitaire dans le pays.

Six mois après avoir assoupli les conditions de voyage au départ et à l’arrivée au Togo dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouvernement togolais a procédé à un nouvel allègement. Les ministres en charge de la santé et des transports ont rendu public de nouvelles mesures mardi.

Concrètement, “les voyageurs âgés de moins de 12 ans sont exemptés du test PCR à l’arrivée comme au départ”.

Pour ceux de plus de 12 ans présentant une preuve de vaccination complète à l’arrivée, le test PCR ne sera plus exigé comme document sanitaire de voyage. Il en est de même pour ceux de la même tranche d’âge au départ, et à destination d’un pays ne l’exigeant pas comme document sanitaire de voyage.

En outre, “la validité des résultats du test PCR est désormais de 05 jours”, ont annoncé Moustafa Mijiyawa et Affoh Atcha-Dedji.

Ces nouvelles conditions s’inscrivent dans le cadre d’un nouveau train d’allègement des restrictions décidé la semaine dernière par l’exécutif, au vu de l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Il y a quelques jours, les boîtes de nuit et lieux assimilés ont été autorisés à rouvrir.